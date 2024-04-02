Украинский институт нацпамяти продолжает бороться с призраками прошлого. На сей раз там назвали Булгакова украинофобом, а Глинка противоречит украинской национальной идентичности, так как является «культурным маркером русского мира».
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