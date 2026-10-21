Екатеринбургские врачи ЦГКБ № 24 спасли 73-летнюю пациентку от смертельно опасного осложнения. Ее привезли с обширным инфарктом, но в процессе восстановления кровотока в сердце у женщины открылось массивное внутреннее кровотечение из пищевода, вызвавшее рвоту с кровью.
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