Екатеринбургские врачи ЦГКБ № 24 спасли 73-летнюю пациентку от смертельно опасного осложнения. Ее привезли с обширным инфарктом, но в процессе восстановления кровотока в сердце у женщины открылось массивное внутреннее кровотечение из пищевода, вызвавшее рвоту с кровью.