Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме – Кедми

Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме – Кедми

Украина превратилась в страну абсолютного беззакония, и наивно рассчитывать, что её руководители будут придерживаться договоров или считаться с конституцией.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Совершенно верно, точно такое же беззаконие и в США: они просто переделывают законы, подгоняя их под свои ежеминутные желания и потребности. Сейчас одно, через час другое... И не стыдятся. Поэтому нельзя ни доверять им, ни слушать их - всё ложь. Какое-то больное сообщество. Для них закон не писан... Остановить их можно только страхом и принудительной изоляцией в соответствующие места: заключение или психушка.
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