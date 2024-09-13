Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме – Кедми

Людмила Полищук

Совершенно верно, точно такое же беззаконие и в США: они просто переделывают законы, подгоняя их под свои ежеминутные желания и потребности. Сейчас одно, через час другое... И не стыдятся. Поэтому нельзя ни доверять им, ни слушать их - всё ложь. Какое-то больное сообщество. Для них закон не писан... Остановить их можно только страхом и принудительной изоляцией в соответствующие места: заключение или психушка.