Гибель «Петропавловска»: самая страшная трагедия для русского флота

Броненосец «Петропавловск» был уничтожен в марте 1904 года. В результате этой трагедии погибли сотни членов экипажа корабля, включая талантливого флотоводца Степана Макарова и художника Василия Верещагина.
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