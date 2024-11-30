Сенатор Швейцарии заявил, что парламент не согласится на вступление в НАТО

Парламент Швейцарии никогда не согласится на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом РИА Новости заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии