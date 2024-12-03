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Год назад Россия запустила загадочный спутник - "Русскую матрёшку". Теперь стали ясны его цели, напугавшие стратегическое командование США

Год назад Россия запустила загадочный спутник - "Русскую матрёшку". Теперь стали ясны его цели, напугавшие стратегическое командование США

  Этот заголовок звучит достаточно претенциозно, но полностью отвечает уровню происходящего на орбите события, или даже целого ряда событий.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм... если учесть, что только группировка  Starlink насчитывает сейчас более 6000 спутников, не считая других, в том числе военных  спутников США, одна-две &quot;матрешки&quot; погоды не сделают.
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15 час.
Иван Иваныч
Ну не &quot;матрешками&quot; едиными...
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15 час.

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