Год назад Россия запустила загадочный спутник - "Русскую матрёшку". Теперь стали ясны его цели, напугавшие стратегическое командование США

Этот заголовок звучит достаточно претенциозно, но полностью отвечает уровню происходящего на орбите события, или даже целого ряда событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оправдал личное доверие Путина: Генерал пережил чистки в Минобороны и изгнал НАТО из целой страны
- Госдеп США: ракета России «Орешник» должна быть запрещена. Она разрушает архитектуру безопасности НАТО
- "Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС
Свежие комментарии