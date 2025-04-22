В Госдепе заявили, что Трамп с оптимизмом оценивает перспективы мирной сделки по Украине

Встреча по урегулированию украинского конфликта в Лондоне покажет перспективы разрешения кризиса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, отметив, что президент США Дональд Трамп «с оптимизмом ожидает» мирной сделки.
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