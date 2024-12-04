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Силуанов: Минфин России исполнит бюджет вне зависимости от курса рубля

Силуанов: Минфин России исполнит бюджет вне зависимости от курса рубля

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что федеральный бюджет будет исполнен независимо от курса рубля, благодаря резервам страны.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России ЦБ, минфин выбирают самый простой способ решения проблемы в экономике. Решать их не за счет развития экономики, производства, бизнеса и т.д., а увеличения.учетной ставки, поднятия и ввод новых налогов, штрафов, увеличением нагрузки на бизнес, население, ротом цен на товары, услуги, естественные монополии и т.д. Тем самым сокращают производство, потребление населением, рост смертности, загоняют в еще большую демографическую в яму, снижают реальные доходы населения, уничтожают реальный сектор экономики и т.д. Это путь не в развитие России, а уничтожение того, что есть.… В России не экономический блок, а бухгалтера, т.е. свободные художники, какие надо показатели, такие и нарисуют, благо что России у них ручной и подконтрольный...
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