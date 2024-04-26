Подполье: ВС РФ нанесли удар по поезду ВСУ в Балаклее Харьковской области

РИА Новости/Алексей Майшев Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области, когда там проходила разгрузка личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.