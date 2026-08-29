Делегация «Талибана» неофициально прибыла в Германию

В Германию неофициально прибыли трое представителей движения «Талибан». Их визит связан с подготовкой к высылке афганских граждан, сообщает местное издание.
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