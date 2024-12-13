«Абсолютное невежество»: в Киеве раскрыли, чем обернется НАТО для Украины

Экс-спикер Рады Разумков: шансы Украины вступить в НАТО близки к нулю Перспективы вступления Украины в НАТО и возможного получения гарантий безопасности маловероятны из-за политики президента страны Владимира Зеленского, заявил на YouTube-канале украинской журналистке Елене Курбановой бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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