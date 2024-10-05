Дубинский: Зеленский пытается переложить на союзников Киева вину за свои провалы

Депутат Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пытается переложить на союзников вину за собственные провалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии