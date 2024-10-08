Дефицита нет и не будет: в Рыбсоюзе заявили о переизбытке красной икры

Предложение красной икры на рынке в РФ превысит объём потребления.фото: pixabay.com/tortic84--> Предложение красной икры на рынке в России в этом году превысит объём потребления, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.
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