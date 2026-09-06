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Татар-информ

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США пригрозили Ирану полным уничтожением танкерного флота

США пригрозили Ирану полным уничтожением танкерного флота

Военный министр США Пит Хегсет Фото: аккаунт главы Пентагона в соцсети X Вооруженные силы Соединенных Штатов могут уничтожить весь танкерный флот Ирана, если силы исламской республики продолжат атаковать корабли американских Военно-морских сил.

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