США пригрозили Ирану полным уничтожением танкерного флота

Военный министр США Пит Хегсет Фото: аккаунт главы Пентагона в соцсети X Вооруженные силы Соединенных Штатов могут уничтожить весь танкерный флот Ирана, если силы исламской республики продолжат атаковать корабли американских Военно-морских сил.
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