Россияне смогут самостоятельно выбирать провайдеров в многоквартирные дома

Россияне будут сами определять провайдеров в многоквартирные дома. Действующие операторы в течение года обязаны будут или демонтировать свое оборудование, находящееся в домах, или же привести его в соответствие с новыми нормами.
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