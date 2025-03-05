Нет ничего более нежного и трогательного, чем цветы на 8 Марта Grow-директор вечеринок с растениями Planty Юлия Беликова выбрала пять нескучных и оригинальных букетов, которые точно понравятся девушке, маме, сестре или лучшей подруге

Smart-букеты Одним из самых удобных вариантов является так называемый умный букет или букет-ваза. Не нужно ни о чем беспокоиться, стебли этого букета уже подрезаны, растения сразу лежат свободно, не сбиваясь в кучу, и могут «дышать».
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