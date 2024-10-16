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На Ямале ребенок получит 250 тысяч рублей за травмы, полученные в результате падения с самоката в садике

На Ямале ребенок получит 250 тысяч рублей за травмы, полученные в результате падения с самоката в садике

На Ямале ребенок получит денежную компенсацию за травмы, полученные в детском саду. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, положивший основание для иска, произошел в МБДОУ «Детский сад «Сказка» пгт Уренгой.

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