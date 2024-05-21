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Можно ли садить в Николин день: сельскохозяйственные традиции на 22 мая

Можно ли садить в Николин день: сельскохозяйственные традиции на 22 мая

Можно ли садить в Николин день: сельскохозяйственные традиции на 22 мая Анна Федорова22 мая православные христиане чтят память святого Николая Чудотворца, известного также как Николай Угодник.

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