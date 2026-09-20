Таня Коврижка «Смена тигра»: вторая книга автора «Яда»

Второй роман Тани Коврижки «Смена тигра» — автофикшн на стыке с магическим реализмом: история о памяти, телесности и девочках, которые продолжают жить внутри взрослых женщин.
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