Бензема – первый француз с 10+ голами в сезоне ЛЧ

Форвард «Реала» Карим Бензема сделал хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1), забив 9-й, 10-й и 11-й голы в текущем турнире.

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