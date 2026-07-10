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Авторадио

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В России меняют порядок расчёта ремонта по ОСАГО

С 11 июля в России изменятся правила расчёта стоимости ремонта по ОСАГО.  Как пишет "Интерфакс", при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешёвые аналоги - если они стоят на 70% меньше оригинала.

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