Мужчину осудят за участие в ОПГ в начале 2000-х годов

В Свердловской области осудят мужчину за участие в ОПГ в начале 2000-х годов В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который в начале 2000-х годов участвовал в организованной преступной группировке (ОПГ).
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