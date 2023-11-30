Мужчину осудят за участие в ОПГ в начале 2000-х годов

В Свердловской области осудят мужчину за участие в ОПГ в начале 2000-х годов В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который в начале 2000-х годов участвовал в организованной преступной группировке (ОПГ).