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В Петербурге мигрант кувалдой избил рабочих за шум, ущерб – более 100 тысяч

В Петербурге мигрант кувалдой избил рабочих за шум, ущерб – более 100 тысяч

Мужчина ответит за избиение рабочих.В Парголово, Санкт-Петербург, мигрант, недовольный шумом от ремонта в соседней квартире, напал с кувалдой на проводивших его рабочих.

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