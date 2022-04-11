Театр абсурда

7 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фердман
    к старушкамДальнейшее укрепл...
  • ВераВерная
    Вы меня не поняли, я не о райских кущах. Я о человеческом факторе.О голосе правды и...
  • Алексей Сафронов
    ....конечно же "не всё потеряно", для тех кто мечтает о райских кущах! В лучшем случае россиян ожидают гейропейские к...О голосе правды и...

«Надеемся, что самоочищение начнётся с государственных деятелей»

«Надеемся, что самоочищение начнётся с государственных деятелей»

Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей считает, что во власти нужны высоконравственные люди, подлинные защитники Отечества «Уважаемый Владимир Владимирович! Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей благодарит Вас за решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса и Украины от русофобии и неонацизма», - говорится в поступившем в редакцию РНЛ обращении к Президенту России Новосибирского Координационного Совета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх