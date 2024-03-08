Indépendant: Макрон допустил интервенцию на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил, что продвижение фронта в сторону Киева или наступление ВС России на Одессу могут стать для французского президента Эммануэля Макрона поводом для «интервенции на Украину».
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