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Indépendant: Макрон допустил интервенцию на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Indépendant: Макрон допустил интервенцию на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил, что продвижение фронта в сторону Киева или наступление ВС России на Одессу могут стать для французского президента Эммануэля Макрона поводом для «интервенции на Украину».

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Комментарии
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Boris Boriskov
будем гнать лягушников до парижа вздумал грозить россии
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