Обнаружена связь между определёнными участками ДНК и процессом старения

Исследователи из медицинского центра Weill Cornell и эпигенетической компании TruDiagоstic обнаружили маркеры ДНК, связанные с ретроэлементами — остатками древнего вирусного генетического материала в наших генах.
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