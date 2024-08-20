Medical Insider

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Обнаружена связь между определёнными участками ДНК и процессом старения

Исследователи из медицинского центра Weill Cornell и эпигенетической компании TruDiagоstic обнаружили маркеры ДНК, связанные с ретроэлементами — остатками древнего вирусного генетического материала в наших генах.

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