Путин назвал сроки, когда США избавятся от Зеленского. Что еще сказал президент о роли Запада в конфликте на Украине?

Путин допустил, что США избавятся от Зеленского через год Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как они выполнит ряд их требований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии