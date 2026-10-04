What To Watch Sunday: Tracker And Marshals Return, Lanterns Wraps, And More

On TV this Sunday: Tracker and Marshals return with new seasons, and A Tale of Two Cities, High Value Target, and Lanterns sign off.
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