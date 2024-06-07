Мособлдума напомнила о выплатах по уходу за больными родственниками

Около 15 тысяч человек трудятся в учреждениях соцобслуживания Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что возникают ситуации, когда в качестве социальных работников выступают родные и близкие тех, кому нужен уход.
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