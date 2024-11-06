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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о Кузяеве и «Зените»: «Слухи, абсолютно. Далера все устраивает – дай бог, чтобы играл как можно больше и лучше»

Сообщалось, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Гавра» зимой. Контракт Кузяева с комнадой Лиги 1 истекает в июне.

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