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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» 23 матча не проигрывает в Серии А – с сентября. Серия из 10 побед прервана «Наполи»

Команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 29-м туре. В последний раз миланцы уступали в Серии А 27 сентября – «Сассуоло» (1:2).

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