В МВД подсчитали число нелегальных мигрантов

Сейчас в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД, которые были представлены на совещании правительственной комиссии по миграционной политике.
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