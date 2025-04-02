17-летний украинский футболист Александр Шворак погиб в Германии Александр Шворак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / time_kovel Украинский футболист Александр Шворак трагически погиб в Германии.
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