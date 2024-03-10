В Новоаннинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 61-летним Новиковым Михаилом Леонидовичем.
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В Новоаннинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 61-летним Новиковым Михаилом Леонидовичем.