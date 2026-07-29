Буцкая предложила защитить матерей-героинь при назначении единого пособия

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением исключить ежемесячные выплаты матерям-героиням из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении единого пособия на детей.
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