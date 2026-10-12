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Московский комсомолец в Израиле

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Израильские компании рекрутируют новых репатриантов на фоне массовых протестов во Франции

Израильские компании рекрутируют новых репатриантов на фоне массовых протестов во Франции

На фоне крупнейших за годы студенческих протестов и политической турбулентности во Франции, в Париже прошёл масштабный ярмарка алии, где ведущие израильские работодатели впервые начали отбор кандидатов ещё до их переезда .

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