Израильские компании рекрутируют новых репатриантов на фоне массовых протестов во Франции

На фоне крупнейших за годы студенческих протестов и политической турбулентности во Франции, в Париже прошёл масштабный ярмарка алии, где ведущие израильские работодатели впервые начали отбор кандидатов ещё до их переезда .
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