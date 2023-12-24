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Почему в православии принято праздновать Рождество Христово 7 января, а не 25 декабря: причины и история

Почему в православии принято праздновать Рождество Христово 7 января, а не 25 декабря: причины и история

Почему в православии принято праздновать Рождество Христово 7 января, а не 25 декабря: причины и история Алена ЛебедьВ христианском мире, где традиции и обряды пронизывают повседневную жизнь, Рождество Христово становится важным временем общности и поклонения.

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