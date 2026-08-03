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МОСИНФОРМ

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Театр «Современник» покажет «Обыкновенную историю», «Гардемаринов» и «Идиота»

Театр «Современник» покажет «Обыкновенную историю», «Гардемаринов» и «Идиота»

В Москве во второй раз открывается «Зеленый дворик» театра «Современник», где до конца лета будут показывать добрые семейные фильмы, классику для детей и взрослых, а каждое воскресенье — устраивать киномарафон и показывать целиком один из выдающихся сериалов.

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