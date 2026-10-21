© РИА Новости . Сергей Бобылев За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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Если верить тем статьям, которые публикуют о зверствах, совершаемые украинцами, то о каком спасении Украины может идти речь? Если они такое вытворяют, то зачем их сохранять?
Путин абсолютно не хотел уничтожать вкрайину и если бы не продажный зеленый арлекин, который лег под 2 господ и выполняет их задачи по ослаблению России, то она бы не стала безлюдной страной 404 с уничтоженной инфраструктурой...
Из всех рассуждений верно то, что "На сегодня ставленники финансовой олигархии – общие враги России и команды Трампа".
И как-то о Китае в этом случае автор не озаботился вспомнить. Нужно ли Пекину резко ослаблять "гигемона"-США в его отношениях с европейцами в политике "глобализма мировой экономики"?
А может быть такая "неустойчивая" ситуация в мире устраивает Поднебесную - меньше внимания к региону Юго-Восточной Азии?
Прежде всего надо исходить из безопасности России, поэтому на территории Малороссии должно быть российское управление. Все международные договора по продаже украинских земель, предприятий и т.п., тогда могут быть аннулированы без компенсаций. Иначе будут международные суды. Важно там сохранить свою независимость от внешнего влияния.
Хорошая аналитика!
В изменения в сознаниях украинцев верится с большим трудом. И , если оставим Украину самостоятельной, то это будет постоянно тикающая мина. Проще, мне кажется, сделать восточную часть своей губернией, а западную оставить Европе. Фактически восстановить прежний вид.
Хорошо бы. А то буйных дуболомов и в ЕС, и в США хватает, всех утилизировать задолбаешься.
Духи мне сказали... - До 2036 года войны с западом не будет и это подтверждено по разным каналам... Вот такое я с Неба я получил сообщение...