Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

К известной на весь мир певице Бритни Спирс приковано сейчас пристальное внимание. Исполнительница только недавно избавилась от опеки отца и начала жить своей жизнью — наверстывать упущенное в карьере и личной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии