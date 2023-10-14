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Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

К известной на весь мир певице Бритни Спирс приковано сейчас пристальное внимание. Исполнительница только недавно избавилась от опеки отца и начала жить своей жизнью — наверстывать упущенное в карьере и личной жизни.

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