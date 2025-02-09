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Мода и Шоу-бизнес

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«Неподдельная искренность»: Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисовы за рубежом

«Неподдельная искренность»: Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисовы за рубежом

Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисова, номинированного на «Оскар». Исполнитель хита «Держи» заявил, что актер добивается таких высот благодаря своей необъяснимой энергии, которую он вкладывает в героев фильмов и сериалов.

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