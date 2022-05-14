Панарин во 2-й раз остался без очков в серии с «Питтсбургом». У него 3 броска и «минус 1» за 19:52

Артемий Панарин во 2-й раз остался без очков в серии с «Питтсбургом». Российский нападающий «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 3-3).

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