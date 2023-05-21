«МК» проинформировал о командирах ЧВК «Вагнер», участвовавших во взятии Бахмута в ДНР

В Сети появилась информация о командирах штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые вместе со своими бойцами отбивали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый метр многострадального города Артемовск (Бахмут) в ДНР.