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«МК» проинформировал о командирах ЧВК «Вагнер», участвовавших во взятии Бахмута в ДНР

«МК» проинформировал о командирах ЧВК «Вагнер», участвовавших во взятии Бахмута в ДНР

В Сети появилась информация о командирах штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые вместе со своими бойцами отбивали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый метр многострадального города Артемовск (Бахмут) в ДНР.

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