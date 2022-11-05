Американский экономист Сакс назвал главную ошибку ЕС и США по отношению к Путину

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европа рискует получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины, если не изменит свою позицию по отношению к Российской Федерации и не сделает ставку на возвращение за стол переговоров.
Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европа рискует получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины, если не изменит свою позицию по отношению к Российской Федерации и не сделает ставку на возвращение за стол переговоров.
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