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Американский экономист Сакс назвал главную ошибку ЕС и США по отношению к Путину

Американский экономист Сакс назвал главную ошибку ЕС и США по отношению к Путину

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европа рискует получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины, если не изменит свою позицию по отношению к Российской Федерации и не сделает ставку на возвращение за стол переговоров.

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