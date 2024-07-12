Коллаж ЦарьградаСегодня 15K прочитали СВР нанесла по НАТО удар, которого никто не ожидал: рассекречены данные о том, что США ищут для Украины нового президента, а Франция готовится ввести войска.
Разведка нанесла по НАТО удар: Раскрыта удивительная стратегия нашего противника
Комментарии
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Andrey
Из порожнего бульканья слов тех ослов надо выбирать главное: они продолжают войну, а остальное - не видеть! Не замечать! И не слышать!
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8 час.
Борис Воробьев
"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения риска и предотвращения эскалации." Так руководство НАТО пытается держать нас на коротком поводке, контролируя наши действия в желаемом им направлении. Неплохо устроились, господа , убивая как наших бойцов, так и бойцов нашего противника. Выгода - в любом случае окончания операции! А что же мы, ведемся на их неприкрытую ложь? Что нас сдерживает , наконец, треснуть кулаком, да не по столу, а по морде, да по морде их хамской, подлой, лживой морде! Когда, наконец, проснется русский мужик? Пора бы уже.....!!!!
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7 час.
Вячеслав 5
я больше не могу понять толпу идиотов которые открыв рот хлопают в ладошки -вот где шизофрения кучки людей по отношению к своему народу а там народ хоть понимает .что может просто исчезнуть их будущее-вот .что страшно действительно.
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6 час.
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