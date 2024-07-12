Разведка нанесла по НАТО удар: Раскрыта удивительная стратегия нашего противника

Борис Воробьев

"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения риска и предотвращения эскалации." Так руководство НАТО пытается держать нас на коротком поводке, контролируя наши действия в желаемом им направлении. Неплохо устроились, господа , убивая как наших бойцов, так и бойцов нашего противника. Выгода - в любом случае окончания операции! А что же мы, ведемся на их неприкрытую ложь? Что нас сдерживает , наконец, треснуть кулаком, да не по столу, а по морде, да по морде их хамской, подлой, лживой морде! Когда, наконец, проснется русский мужик? Пора бы уже.....!!!!