Захарова ответила на аннулирование визы на Мальту напоминанием о «битом Наполеошке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа в визе на Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) приняла приглашение принять участие в открытии памятника победившему Наполеона Александру I в Екатеринбурге.