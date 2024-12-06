Захарова ответила на аннулирование визы на Мальту напоминанием о «битом Наполеошке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа в визе на Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) приняла приглашение принять участие в открытии памятника победившему Наполеона Александру I в Екатеринбурге.
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