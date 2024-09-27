Врачи назвали защищающий от 17 видов рака напиток

Врач Кривченков заявил, что клюквенная вода защищает от рака пищевода и желудка Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали защищающий от рака напиток.