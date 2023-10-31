CRM-система Talantix от hh.ru добавила для работодателей интеграцию с Авито Работой

Рекрутинговая CRM-система Talantix (0+) расширила витрину интеграций и подключила Авито Работу. Эта интеграция позволяет российским работодателям просто и удобно работать над вакансией, используя сразу несколько источников кандидатов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании Интеграция настроена по открытому API: достаточно в "Настройках вакансии" Talantix сделать привязку к любому количеству публикаций на сайте объявлений, и отклики кандидатов будут сохраняться в системе автоматически.