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ИА Регнум

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Путин: военкоматы должны делиться со школами данными об участниках СВО

Путин: военкоматы должны делиться со школами данными об участниках СВО

Военкоматы должны предоставлять школам открытые данные об участниках специальной военной операции. Об этом 29 августа на встрече с учителями, студентами и учащимися педагогических классов заявил президент России Владимир Путин.

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