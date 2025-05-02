Россияне отчитаются о счетах за рубежом

Граждане, проживавшие за рубежом и переехавшие в Россию, должны подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей, и по которым не представлялись сведения.
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